Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize! 40 yaşındaki Sibel Kaya, yaralı olarak çıkarıldı..







5 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINA ULAŞILDI







Kahramanmaraş merkezli depreminin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesi büyük yıkımla karşı karşıya kaldı. Bölgede çok sayıda bina yere bir olurken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına son hız devam ettiği bildirildi.Yıkılan binaların enkazında AFAD tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında bir ses duyuldu ve çalışmalar ona göre yoğunlaştı. Güngören Belediyesi ve Türkiye Kömür İşletmesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın giriş katına saatler sonra ulaşıldı. Ekip, depremin 170. saatinde 40 yaşındaki Sibel Kaya'yı zamana karşı yarışarak kurtardı.Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Sibel Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.