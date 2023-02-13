GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 10:45

Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize! 40 yaşındaki Sibel Kaya, yaralı olarak çıkarıldı..

Gaziantep'te çöken binanın enkazı altında kalan Sibel Kaya isimli bir vatandaşımız arama kurtarma ekipleri sayesinde depremin üzerinden geçen 170. saatte yaralı olarak kurtarıldı.

GÜNDEM
13 Şubat 2023 - 10:45
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Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize! 40 yaşındaki Sibel Kaya, yaralı olarak çıkarıldı..


Kahramanmaraş merkezli depreminin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesi büyük yıkımla karşı karşıya kaldı. Bölgede çok sayıda bina yere bir olurken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına son hız devam ettiği bildirildi.

Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize

5 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINA ULAŞILDI



Yıkılan binaların enkazında AFAD tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında bir ses duyuldu ve çalışmalar ona göre yoğunlaştı. Güngören Belediyesi ve Türkiye Kömür İşletmesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın giriş katına saatler sonra ulaşıldı. Ekip, depremin 170. saatinde 40 yaşındaki Sibel Kaya'yı zamana karşı yarışarak kurtardı.

Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Sibel Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te 170 saat sonra gelen mucize

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