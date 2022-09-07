Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj elde edildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:52
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt elde edildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 15:52
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