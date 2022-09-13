Gaziantep’te 2 kişi hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı













Edinilen bilgiye göre kaza, 10 Eylül'de Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 54. kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden 01 AJM 257 plakasına sahip minibüs ile Gaziantep istikametine giden Erhan Casun, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşıdan gelen Ahmet O.'nun kullandığı 27 N 6009 plakasına sahip kamyon ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs bundan sonra Bekir D.'nin kullandığı 27 ND 880 plakasına sahip hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü Erhan Casun ile aynı araçtaki Resul Alıç yaşamını yitirirken 3 kişi ise yaralandı.Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sollama yapan minibüsün kamyon ile kafa kafaya çarpıştığı an yer almakta.