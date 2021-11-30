GÜNDEM
30 Kasım 2021 - 13:41

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini canice darp eden baba gözaltına alındı!

Gaziantep'te 3 aylık bebeğinin ağlamasına öfkelenen bir baba bebeğini feci şekilde darp etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonra baba gözaltına alınırken, bebeğin hastaneye yatırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

GÜNDEM
30 Kasım 2021 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gaziantep'te 3 aylık bebeğini canice darp eden baba gözaltına alındı!
Gaziantep'te görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayılan bir videoda ağlayan 3 aylık bebeğini susturmayan babanın bebeğini öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Evdeki gizli kamerayla kaydedilen görüntülerde talihsiz bebeği acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 








28 Kasım akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda iddialara 3 aylık Cihan bebek, öz babası tarafından öldüresiye dövüldü. Adının Yunus Göç olduğu öğrenilen cani babanın bebeğine yaptığı işkence görüntülerinin yayılması sonrasında kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan bebeğin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Cani babası tarafından şiddete maruz kalan 3 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken baba Yunus Göç isimli şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın kamuoyunda büyük tepki görmesi sonrasında Gaziantep Valiliği bir son dakika açıklaması yaptı. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklama ise bazı sosyal medya mecralarında Gaziantep'te yaşana bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer aldığını ve 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerine bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayın sonrasında alınan ifadelerde Y.G. isimli bir şahsın C. G. isimli bebeği darp ettiğine dair net kamera kayıtlarının olduğunun anlaşıldığı, hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı olarak bir yaralanmaya maruz kaldığı, tedavisine de yoğun bakımda başlanıldığı aktarıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına kaçarken yakalandı
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına kaçarken yakalandı
Son Haberler
İstanbul'da Lodos sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildi
İstanbul'da Lodos sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildi
Benzin ve motorin için sevindiren haber! 90 kuruş indirim bekleniyor..
Benzin ve motorin için sevindiren haber! 90 kuruş indirim bekleniyor..
WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet geliyor!
WhatsApp'ın beklenen birden fazla cihazda kullanma özelliği nihayet...
Acı olay! 9 yaşındaki bisikletli çocuk kamyon altında kaldı
Acı olay! 9 yaşındaki bisikletli çocuk kamyon altında kaldı
İstanbul'da Lodos hayatı felç etti!
İstanbul'da Lodos hayatı felç etti!
Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi
Anadolu Jet Yenişehir'e inemeyerek Ankara'ya indi
İstanbul'da Lodos sebebiyle 2 kişi ölürken 9 kişi yaralandı
İstanbul'da Lodos sebebiyle 2 kişi ölürken 9 kişi yaralandı
Avşar kızının konser verdiği mekanda 200 şişe şampanya açıldı!
Avşar kızının konser verdiği mekanda 200 şişe şampanya açıldı!
Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!
İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü dehşet saçtı!
İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü dehşet saçtı!