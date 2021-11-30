Gaziantep'te 3 aylık bebeğini canice darp eden baba gözaltına alındı!

Gaziantep'te görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayılan bir videoda ağlayan 3 aylık bebeğini susturmayan babanın bebeğini öldüresiye darp ettiği ortaya çıktı. Evdeki gizli kamerayla kaydedilen görüntülerde talihsiz bebeği acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
28 Kasım akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda iddialara 3 aylık Cihan bebek, öz babası tarafından öldüresiye dövüldü. Adının Yunus Göç olduğu öğrenilen cani babanın bebeğine yaptığı işkence görüntülerinin yayılması sonrasında kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan bebeğin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Cani babası tarafından şiddete maruz kalan 3 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken baba Yunus Göç isimli şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Olayın kamuoyunda büyük tepki görmesi sonrasında Gaziantep Valiliği bir son dakika açıklaması yaptı. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklama ise bazı sosyal medya mecralarında Gaziantep'te yaşana bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer aldığını ve 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerine bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayın sonrasında alınan ifadelerde Y.G. isimli bir şahsın C. G. isimli bebeği darp ettiğine dair net kamera kayıtlarının olduğunun anlaşıldığı, hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı olarak bir yaralanmaya maruz kaldığı, tedavisine de yoğun bakımda başlanıldığı aktarıldı.