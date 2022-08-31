Gaziantep'te Amatör Sporculara 1 Milyon Tl'lik Destek - Gaziantep













Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirde Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne bağlı 100 spor kulübünün her birine 10 bin, toplamda 1 milyon Türk lirası nakdi destek verildi.Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde karara bağlanan 1 milyon Türk lirası nakdi destek için Meclis Toplantı Salonu'nda lansman yapıldı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini belirterek, bu meselenin yemek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi.Sporun gündelik yaşamda oldukça önemli bir hale geldiğini vurgusunu yapan Başkan Şahin, “Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Profesyonel spora baktığımız zaman çok ciddi paralar harcanıyor ancak amatör ruhtaki heyecan ve o kalbi bakış kaybedilince Allah bereketini de alıyor. O yüzden amatör spor dediğimiz şey çok mühim. Bizi disipline ediyor. Amatör ruh bizlere stratejik bakış kazandırıyor. Bize planlamayı öğretiyor. Aslında hayat dediğimiz şey de bu. Daha baştan evlatlarımız hayatı erken yaşta spor alanında tecrübe ediyor. Kim bu süreci iyi yönetirse de geleceğinde çok daha kariyerli bir bireye dönüşüyor” dedi.“Fatma Şahin'in amatör spor kulüplerine olan desteği bakanlık sürecine dayanıyor”Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir de, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini dile getirerek, “Amatör spora yapılan maddi destek oldukça önemli. Kulüplerimizin maddi olarak rahatlaması açısından oldukça önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız, teşekkürleri fazlasıyla hak ediyor. Bakanlık sürecinden bu yana Başkan Fatma Şahin bizlere destek veriyor. İlk desteğine bin lira ile başlamıştı. Sonra geçtiğimiz yıl 4 bin lira ile yardımcı oldu. Bu yıl da 10 bin lira nakdi destek alacağız” diye konuştu.“Böylesine bir desteği ilk kez Gaziantep'te gördüm”Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise ilk kez Gaziantep'te amatör spor kulüplerine böylesine bir destek gördüğüne dikkati çekerek, “Spor oldukça verimli geçiren olma konusunda en doğru yol. Spor yapan nesiller ahlaklı olur, özgüveni çok yüksek olur, dürüst olur, samimi olur. Problemlerle baş etmesini çok iyi bilir dolayısıyla bizim açımızdan önemli olan sokaktan alacağımız bir nefer beraberinde 3 nefer daha getirecektir” diyerek konuşmasını belirtti.Programın sonu itibariyle Başkan Fatma Şahin, amatör spor kulübü temsilcilerine ve sporcularına sıfır göbek ve sağlıklı yaşam İçin bisiklet hediye etti.Lansmanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir'in yanı sıra Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ile amatör spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri yer aldı.