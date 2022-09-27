GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 11:47

Gaziantep'te annesinin kayıp ilanı verdiği 3 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak derin dondurucuda bulundu!

Gaziantep'te bir televizyon programına çıkan M.İ'nin kayıp iki çocuğu için başlatılan arama çalışmasında ekipler, 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı derin dondurucuda ölü olarak buldu.

GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 11:47
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Gaziantep'te annesinin kayıp ilanı verdiği 3 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak derin dondurucuda bulundu!


Gaziantep'li M.İ. isimli bir kadın TV programına çıkarak kayıp olan 2 çocuğunun bulunması için yardım istedi. Verilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerine baskın düzenledi ve yapılan aramalarda hakkında kayıp ilanı verine 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın cesedini buldu. Talihsiz çocuğun cesedi derin dondurucudan çıkarıldı.

3 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak derin dondurucuda bulundu!



İddialara göre iki çocuk annesi M.İ. (23) geçtiğimiz günlerde eşinden boşandıktan sonra çocukluk arkadaşı G.T.'nin evine taşındı. Burada arkadaşı G.T. ile onun arkadaşı M.A. tarafından hem şiddete hemde fuhuşa zorlanan M.İ. iki çocuğunu göremedi. Çocuklarını göremeyen anne M.İ. bir TV programına katıldı ve çocuklarının kendisinden saklanarak işkence gördüğünü anlattı. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bir ekip, 1,5 yaşındaki Naime'nin hayatta olduğunu tespit ederek anneye teslim etti. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ı bulamayan ekipler soruşturmayı daha da derinleştirdi.

"Çocuğun cesedini derin dondurucuya sakladılar"

3 yaşındaki kız çocuğu ölü olarak derin dondurucuda bulundu!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bir iş yeri arandı. Arama sırasında, 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Kızın işkence gördüğü ve öldürüldüğü tespit edilirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. G.T. ve M.A. polis tarafından gözaltına alındı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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