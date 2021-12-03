Gaziantep'te babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten haber var!

Gaziantep'te babası Yunus Göç'ün darp ettiği ve tramvaya bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım servisine alınmış ve burada tedavisine başlanmıştı. Bebeğin öldüğüne dair ortaya çıkan haberlere karşılık bebeğin hastanedeki tedavisini üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.
Bebeğin, sağlık durumunun şuan iyi olduğunu ve yarın yapılacak son değerlendirmeler sonrasında ise servise alınacağını, hayati tehlikesinin de kesin olarak atlatıldığını belirten Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin hastaneye gelişine göre iyi bir gelişme kaydettiklerini söyledi. Yapılan son tetkiklerinde sonuçlarının güzel çıktığını belirten Demir, yarın son bir değerlendirme yapılacağını ve bu değerlendirmeler sonrasında ise ekstra bir durum olmazsa bebeği servise çıkarma durumunun olabileceğini belirtti.
Bebeğin, sağlık durumunun şuan iyi olduğunu ve yarın yapılacak son değerlendirmeler sonrasında ise servise alınacağını, hayati tehlikesinin de kesin olarak atlatıldığını belirten Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin hastaneye gelişine göre iyi bir gelişme kaydettiklerini söyledi. Yapılan son tetkiklerinde sonuçlarının güzel çıktığını belirten Demir, yarın son bir değerlendirme yapılacağını ve bu değerlendirmeler sonrasında ise ekstra bir durum olmazsa bebeği servise çıkarma durumunun olabileceğini belirtti.