YAŞAM
03 Aralık 2021 - 01:55

Gaziantep'te babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten haber var!

Gaziantep'te, öz babası Yunus Göç tarafından öldüresiye darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin öldüğüne dair haberler sosyal medya hesaplarından yayılırken, hastaneden bir son dakika açıklaması yapıldı.

YAŞAM
03 Aralık 2021 - 01:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gaziantep'te babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebekten haber var!
Gaziantep'te babası Yunus Göç'ün darp ettiği ve tramvaya bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım servisine alınmış ve burada tedavisine başlanmıştı. Bebeğin öldüğüne dair ortaya çıkan haberlere karşılık bebeğin hastanedeki tedavisini üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.








Bebeğin, sağlık durumunun şuan iyi olduğunu ve yarın yapılacak son değerlendirmeler sonrasında ise servise alınacağını, hayati tehlikesinin de kesin olarak atlatıldığını belirten Opr. Dr. İsmail Demir, bebeğin hastaneye gelişine göre iyi bir gelişme kaydettiklerini söyledi. Yapılan son tetkiklerinde sonuçlarının güzel çıktığını belirten Demir, yarın son bir değerlendirme yapılacağını ve bu değerlendirmeler sonrasında ise ekstra bir durum olmazsa bebeği servise çıkarma durumunun olabileceğini belirtti.
 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
Son Haberler
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi!
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum...
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı...
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!