YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:27

Gaziantep'te Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarıyı teşvik etmek için daha önceden 6 takdirle hediye edilen bisikletin kriterini bu yıl 5 takdire indirdi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:27
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Gaziantep'te Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediyesi



Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin talepleri üzerine daha önceden 6 takdir belgesi ile verilen bisikletlerin şartlarında değişikliğe giderek 5 takdir belgesi getiren oldukça verimli geçiren öğrenciye bisiklet hediye edileceği müjdesini verdi.




5 takdir getirene bisiklet


Geçtiğimiz günler içerisinde sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin ve öğrencilerin sertifika törenine müjdeyi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu


“Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Onların daha başarılı eğitim almaları için okul arsalarından tutun okul, spor tesisi ve gençlik merkezleri yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimize her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 875.000 çift ayakkabı hediye etmişiz. an itibariyle Kur'an Kurslarına sürmekte olan 25.000 öğrencimizin tamamına futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimiz çok şanslı sadece Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapmaları için 215 tane halı saha yaptık. Ayrıca bundan önce 6 takdir getiren oldukça verimli geçiren öğrenciye hediye ettiğimiz bisiklet şartını da 5'e düşürüyorum. Bundan sonra 5 takdir getiren öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz” diyerek öğrencilere müjde verdi.


A'dan Z'ye her şekilde destek veriliyor


Şahinbey Belediyesi ilçedeki gençlere yönelik projelerine hızlı şekilde devam etmekte. Şu ana kadar gençlere yönelik projeler için 1 milyar 345 milyonluk yatırım yapan Şahinbey Belediyesi, ilçedeki gençlere sanattan spora, kırtasiyeden bilgisayara, teknolojiden bilime, spor ayakkabısından bisiklet hediyesine A'dan Z'ye her şekilde desteği veriyor. Gençler ayrıca yine Şahinbey Belediyesi tarafından finanse edilen ülke dışı kültür turlarına ve 145.227 toplamda kişi ile Çanakkale şehitlik ziyaretlerinde de bulunuyor.

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