GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 14:38

Gaziantep'te depremden kaçıp Konya'ya geldiler! Başlarına gelen felaket 7 kişiyi hayattan kopardı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ili yakından etkilerken o şehirlerden olan Gaziantep'te iki aile sağ kurtarılırken Konya'ya gitti. Yabancı uyruklu oldukları söylenen depremzedeler hayatını öyle bir şekilde kaybetti ki kimse inanamadı.

GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 14:38
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Gaziantep'te depremden kaçıp Konya'ya geldiler! Başlarına gelen felaket 7 kişiyi hayattan kopardı!
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Depremden kaçıp Konya'ya sığınan iki aile bu defa yangından vefat etti. Depremzede olan 7 yabancı uyruklu hayatını kaybederken evin çatısının çökmesiyle olaylar şiddetlendi. Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde ansızın çıkan deprem can kayıplarına neden oldu.

Depremzedeler yangında öldü



Depremden kaçarken yangın ile hayatlarını kaybedenlerin kaldıkları ev de ateşler bir anda büyürken çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında evin çatı katı çöktü. söndürme çalışmaları uzun zaman alırken iş makinesinin yardımıyla evin enkazı kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin depremzede olup Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden geldikleri öğrenildi. Vefat eden kişilerin cesetleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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