Gaziantep'te depremden kaçıp Konya'ya geldiler! Başlarına gelen felaket 7 kişiyi hayattan kopardı!













Depremden kaçıp Konya'ya sığınan iki aile bu defa yangından vefat etti. Depremzede olan 7 yabancı uyruklu hayatını kaybederken evin çatısının çökmesiyle olaylar şiddetlendi. Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde ansızın çıkan deprem can kayıplarına neden oldu.Depremden kaçarken yangın ile hayatlarını kaybedenlerin kaldıkları ev de ateşler bir anda büyürken çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında evin çatı katı çöktü. söndürme çalışmaları uzun zaman alırken iş makinesinin yardımıyla evin enkazı kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin depremzede olup Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden geldikleri öğrenildi. Vefat eden kişilerin cesetleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.