YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:18

Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:18
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Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü

Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayata gözlerini yumdu. Kaza yerine itfaiye ve birden fazla 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.
Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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