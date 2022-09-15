Gaziantep’te feci kaza: 4 ölü

Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayata gözlerini yumdu. Kaza yerine itfaiye ve birden fazla 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.

Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.