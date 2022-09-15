Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayata gözlerini yumdu. Kaza yerine itfaiye ve birden fazla 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.
Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:18
Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:18
Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayata gözlerini yumdu. Kaza yerine itfaiye ve birden fazla 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.
EDİTOR
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