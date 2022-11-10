Olay, sabah saatlerinde Gaziantep merkeze bağlı Güneykent semtinde meydana geldi. 80 kişilik bir rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece yarısı elektrikler kesildi. Bunun üzerine kartına elektrik yüklemek isteyen Uğur Y. ile ismi tespit edilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkesini kontrol edemeyen Uğur Y., saat 04.00 sıralarında idare binasının girişine hazırladığı el yapımı patlayıcıyı tartıştığı kapıcının odasına attı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, olayda idare dairesi ve bina girişinde hasar meydana geldi.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 13:18
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te 80 dairelik apartmanda oturan Uğur Y, bina yöneticisi ile tartıştıktan sonra yönetim binasının girişine iki adet el yapımı patlayıcı attı. Olayda idare binasında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı ve Uğur Y. gözaltına alındı.
GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 13:18
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