Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre tartıştığı karısını av tüfeği ile öldüren madde bağımlısı adam yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Talihsiz kadın ise evlatları tarafından göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Gaziantep Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan feci olayda madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan öfkeli koca, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan talihsiz kadın ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ihbar edilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
GENÇ ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi bugün yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verilirken bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.
GENÇ ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi bugün yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verilirken bazı yakınları sinir krizi geçirdi.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.