Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasaya aykırı bahis ve kumar operasyonları düzenledi. Baskınlarda 5 adet yasaya aykırı bahis kuponu yazma makinesi, 12 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 3 adet laptop, bir miktar para ile birden fazla ziynet eşyası, 1 adet yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve suç unsurlu muhtelif materyaller elde edildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.