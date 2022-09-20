YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:30

Gaziantep'te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te polis yaptığı bahis ve kumar baskınında 15 kişiyi gözaltına aldı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 16:30
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Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasaya aykırı bahis ve kumar operasyonları düzenledi. Baskınlarda 5 adet yasaya aykırı bahis kuponu yazma makinesi, 12 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 3 adet laptop, bir miktar para ile birden fazla ziynet eşyası, 1 adet yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve suç unsurlu muhtelif materyaller elde edildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Editörü
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