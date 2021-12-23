YAŞAM
23 Aralık 2021 - 15:38

Gaziantep'te pitbull köpeği saldıran küçük Asiye'den haber var! Valilik açıkladı..

YAŞAM
23 Aralık 2021 - 15:38
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Gaziantep'te pitbull köpeği saldıran küçük Asiye'den haber var! Valilik açıkladı..
Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, saldırı sonrası ağır yaralanırken talihsiz çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorları küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirirken, Gaziantep Valiliği olaya ilişkin bir açıklama yaptı.








2 saldırgan köpeğin görevliler tarafından güçlükle yakalanarak barınağa götürüldüğünü bildiren Valilik, olayla ilgili 5 şüphelinin ve site güvenliğinden sorumlu 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Adli ve idari süreç devam ettiğini belirten Valilik, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrasının da yine Valiliğimiz tarafından takip edileceğini söyledi.



KÖPEKLERİN SAHİPLERİNE 60 BİN TL CEZA YAZILDI

Diğer taraftan polis tarafından gözaltına alınan 6 kişinin sorgulamasının devam ettiği öğrenilirken şüpheli şahıslar arasında olan ve isimleri açıklanmayan 2 köpeğin sahiplerine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 30'ar bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

 
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