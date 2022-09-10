YAŞAM
10 Eylül 2022 - 21:40

Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda hafif ticari otomobil ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 21:40
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Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı


Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AET 807 plakasına sahip otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari otomobil karayolunda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay mahaline birden fazla sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yollandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada 2'si ağır sekiz kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık personelleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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