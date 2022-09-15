Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit eden 3 örgüt üyesi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 13:29
Gaziantep'te yakalanan 3 terör örgütü mensubu tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan 3 kişi tutuklandı.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 13:29
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