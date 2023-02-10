GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:01

Gaziantep'teki bu apartmanın yıkılma nedeni farklı! Duyan kulaklarına inanamadı!

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan bir depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi şeklinde tanımlanan ilk deprem 7.7 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 7.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem 10 ayrı ilde hissedildi. Deprem Kilis, Diyarbakır ve Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, ve Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem ayrıca Malatya ve Hatay'da binlerce evin yıkılmasına neden oldu. Meydana gelen depremin hemen ardından milyonlarca vatandaşın yaşadığı yepyeni binaların yıkılması sosyal medyada gündem oldu. En çok konuşulan Rönesans Residence ve Hayat Apartmanının yanı sıra Ebrar Sitesi ile Emre Apartmanı oldu. Depremden sonra bir bina sağlam kalırken büyük bir arıza diğerini harabeye çevirdi. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu binanın korkunç kusuru...

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 23:01
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Gaziantep'teki bu apartmanın yıkılma nedeni farklı! Duyan kulaklarına inanamadı!
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Gaziantep'e bağlı Şehitkamil ilçesinde Emre Apartmanı meydana gelen ilk depremde yerle bir oldu. Batıkent Mahallesi'nde bulunan apartmanın müteahhidi en çok tepkiyi alan kişilerin arsında yer aldı. Çünkü müteahhidin yaptığı ikiz binalardan biri sağlam dururken diğeri tamamen çöktü.

Gaziantep Emre Apartmanı

BANKA İÇİN KOLONLARI KESMİŞLER



Arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Emre Apartmanı'nın yalnızca iki kişinin sağ çıktığı söylendi. Edinilen bilgilere göre aslında binanın bir sütunun kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu belirtildi. Bina kolonlarından bir tanesinin zemin katta buluna banka için kesildiği iddia edilirken . Savcıların soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 katlı binanın "ters çevirme" olarak tabir edilen şekilde yıkıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emre Apartmanı

Savcının soruşturması başladıktan sonra enkazdan çıkarılan moloz yığınlarının kamyonlara yüklenmediği ve yapılan incelemenin ardından kaldırıldığı belirlendi.

Gaziantep Emre Apartmanı

Gece devam ettirilen çalışmalar sonrası binanın enkazından alınan molozlar, savcılık incelemesi yapılması için enkaz yanında bulunan boş alanlarda biriktirildiği aktarıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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