Gaziantep'teki bu apartmanın yıkılma nedeni farklı! Duyan kulaklarına inanamadı!







BANKA İÇİN KOLONLARI KESMİŞLER







Gaziantep'e bağlı Şehitkamil ilçesinde Emre Apartmanı meydana gelen ilk depremde yerle bir oldu. Batıkent Mahallesi'nde bulunan apartmanın müteahhidi en çok tepkiyi alan kişilerin arsında yer aldı. Çünkü müteahhidin yaptığı ikiz binalardan biri sağlam dururken diğeri tamamen çöktü.Arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Emre Apartmanı'nın yalnızca iki kişinin sağ çıktığı söylendi. Edinilen bilgilere göre aslında binanın bir sütunun kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu belirtildi. Bina kolonlarından bir tanesinin zemin katta buluna banka için kesildiği iddia edilirken . Savcıların soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 katlı binanın "ters çevirme" olarak tabir edilen şekilde yıkıldığı öğrenildi.Savcının soruşturması başladıktan sonra enkazdan çıkarılan moloz yığınlarının kamyonlara yüklenmediği ve yapılan incelemenin ardından kaldırıldığı belirlendi.Gece devam ettirilen çalışmalar sonrası binanın enkazından alınan molozlar, savcılık incelemesi yapılması için enkaz yanında bulunan boş alanlarda biriktirildiği aktarıldı.