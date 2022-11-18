YAŞAM
18 Kasım 2022 - 23:25

Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

TOKİ başvurusu yapan insanlar heyecanla çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki Gaziantep çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 23:25
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Gaziantep TOKİ çekilişi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi


İlgiyle takip edilen TOKİ sosyal konut projesinin kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki Gaziantep ili için isim listesi nereden öğrenilir? Kuralar ne zaman yapılıyor? TOKİ kura çekilişi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ

Gaziantep için TOKİ sosyal konut projesi çekilişi 9 ilçe için 10 bin 24 ev üzerinden 18 Kasım ve 23 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kuralar her gün sabah saat 10.00'da başlayacak ve Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde yapılacak. Çekiliş takvimi şu şekilde;



-18 Kasım Nizip ve Islahiye ilçeleri

-19 Kasım Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli ve Karkamış ilçeleri

-20 ve 21 Kasım Şahinbey ilçesi

-22 ve 23 Kasım Şehitkamil ilçesi.

TOKİ Kura Çekilişi

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Gaziantep ve diğer tüm illerin kura çekilişi sonuçları TOKİ'ye ait resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek için a.toki.gov.tr/satis/tr/kura adresine girerek bilgileri doldurduktan sonra sorgulama yapılabilir.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

TOKİ sosyal konut projesi için bazı şehirlerin kura takvimleri şu şekilde belirlendi;

-17 Kasım 2022 Kilis 550 ev ve Muş 1150 ev

-18 Kasım 2022 Bingöl 100 ev ve Gaziantep 10 bin 24 ev

-19 Kasım 2022 Erzurum 2 bin 420 ev

-21 Kasım 2022 Erzincan 1147 ev

-22 Kasım 2022 Tunceli 250 ev

-23 Kasım 2022 Elazığ 1831 ev Gaziantep çekilişleri sürecek

-24 Kasım 2022 Adıyaman 2 bin 650 ev

-26 Kasım 2022 Malatya 2 bin 791 ev

-28 Kasım 2022 Diyarbakır 5 bin 550 ev 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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