Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı bir açıklamada gazi emekli maaşlarının asgari ücret olan 8 bin 506 lira seviyesine yükseltildiğini bildirildi. Güvenlik korucusu olarak emekli olanların maaşları da 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Hatırlayacağımız üzere Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz ay içerisinde sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamayla gaziler ve güvenlik korucuları için müjdeli haberi duyurmuştu. Bu kapsamda gazilerin sosyal sigortası olup olmamasına bağlı olarak sabit aylık farklılıklarında giderikme yapıldı. Gazi ve dul eşlerine ödenen maaşlar net asgari ücret üzerinden hesaplanacak.
GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 18:56
Gazilerin ve güvenlik korucularının maaşlarına zam müjdesi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, gazi maaşları ile birlikte güvenlik koruculularının maaşlarında bir artış yapıldığı bildirildi. Sonuç olarak 1 Nisan itibariyle gazi maaşları asgari ücret ile eşit olacak.
GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 18:56