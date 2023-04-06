GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 18:56

Gazilerin ve güvenlik korucularının maaşlarına zam müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda, gazi maaşları ile birlikte güvenlik koruculularının maaşlarında bir artış yapıldığı bildirildi. Sonuç olarak 1 Nisan itibariyle gazi maaşları asgari ücret ile eşit olacak.

GÜNDEM
06 Nisan 2023 - 18:56
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Gazilerin ve güvenlik korucularının maaşlarına zam müjdesi!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı bir açıklamada gazi emekli maaşlarının asgari ücret olan 8 bin 506 lira seviyesine yükseltildiğini bildirildi. Güvenlik korucusu olarak emekli olanların maaşları da 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Hatırlayacağımız üzere Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz ay içerisinde sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamayla gaziler ve güvenlik korucuları için müjdeli haberi duyurmuştu.

Bu kapsamda gazilerin sosyal sigortası olup olmamasına bağlı olarak sabit aylık farklılıklarında giderikme yapıldı. Gazi ve dul eşlerine ödenen maaşlar net asgari ücret üzerinden hesaplanacak.



Gazilerin ve güvenlik korucularının maaşlarına zam müjdesi!

GAZİLERİN EŞLERİ İÇİN ÖDENEN MAAŞLAR DA ARTIRILDI

Mart ayı itibariyle gazi emeklilerinin aylığı ek ödeme dahil 2 bin 961,25 lira idi. 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle ek ödeme dahil edilmek kaydıyla maaşlar 8 bin 847,07 liraya yükseltildi. Hayatlarını kaybedenlerin yüzde 75 orannın esas alınması kaydıyla yapılan 2 bin 220,93 lira maaş bedeli 6 bin 635,30 liraya çıkarılacak.

Bu düzenleme ile emekli güvenlik görevlileri ve vefat edenlerin aylıklarının dosya bazında 7.500 TL'den az olmaması sağlanmıştır. 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak bu düzenlemeler kapsamında tüm vatandaşlar için 7 Nisan'dan itibaren aylık fark hesabı ödenecek.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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