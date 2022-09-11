YAŞAM
11 Eylül 2022 - 14:52

Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!

Gaziosmanpaşa'da bir kadın müşteri olarak girdiği kuyumcuda altınları denemek istediğini söyledi ve altınları boynuna ve koluna taktı. Gaspçı kadın daha sonra çantasından silahını çıkardı ve kuyumcuya doğrulttuktan sonra hızla uzaklaştı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 14:52
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Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!


İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Aynur Özbaş (26) ismli gaspçı kadın ilçede Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuyu pusuya düşürdü. Olay, Perşembe günü saat 13.30 sularında meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun



Ömürcan Özata'nın kuyumcu dükkanına giren ve vitrindeki beğendiği modelleri denemek istediğini söyleyen Aynur Özbaş, 600 bin lira değeri olduğu öğrenilen kolye ve bilekliği taktı. Özbaş, daha sonra çantasından silahını çıkardı ve Özata'ya altınları almak istediğini fakat para ödemeyeceğini söyledi. Kapıdan çıkana kadar peşinden gitmemesi için Özata'ya silah doğrultan Özbaş, hızla kuyumcudan uzaklaştı.

Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun

Gaspçı kadın polis tarafından yakalandı

600 bin liralık altını gasp edilen Ömürcen Özata, olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gasp olayını gerçekleştirilen kişinin adının Aynur Özbaş olduğunu öğrenen polis, şüpheli kadını olayda kullandığı silah ve çaldığı altınlar ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun

Diğer taraftan kuyumcu dükkanında yaşanan gasp olayı iş yerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Özbaş'ın altınları topladığı, seçtiği eşyayı taktığı ve ayrılmak üzereyken cebinden silah çıkardığı görülüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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