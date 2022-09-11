Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!













Gaspçı kadın polis tarafından yakalandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Aynur Özbaş (26) ismli gaspçı kadın ilçede Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuyu pusuya düşürdü. Olay, Perşembe günü saat 13.30 sularında meydana geldi.Ömürcan Özata'nın kuyumcu dükkanına giren ve vitrindeki beğendiği modelleri denemek istediğini söyleyen Aynur Özbaş, 600 bin lira değeri olduğu öğrenilen kolye ve bilekliği taktı. Özbaş, daha sonra çantasından silahını çıkardı ve Özata'ya altınları almak istediğini fakat para ödemeyeceğini söyledi. Kapıdan çıkana kadar peşinden gitmemesi için Özata'ya silah doğrultan Özbaş, hızla kuyumcudan uzaklaştı.600 bin liralık altını gasp edilen Ömürcen Özata, olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Gasp olayını gerçekleştirilen kişinin adının Aynur Özbaş olduğunu öğrenen polis, şüpheli kadını olayda kullandığı silah ve çaldığı altınlar ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Diğer taraftan kuyumcu dükkanında yaşanan gasp olayı iş yerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Özbaş'ın altınları topladığı, seçtiği eşyayı taktığı ve ayrılmak üzereyken cebinden silah çıkardığı görülüyor.