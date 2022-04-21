Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA ofisine bombalı saldırı düzenlendi

Gaziosmanpaşa bulunan TÜGVA Şubesine sabah saatlerinde bombalı bir Saldırı düzenlendi edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde gerçekleşen korkunç patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Paniğe sebep olan olayda binada maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.
EL YAPIMI BOMBA PATLAMAYA NEDEN OLDU
Patlama sonrasında olası başka bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
DIŞARI ÇIKTIĞIMDA KİMSE YOKTU
Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.
EL YAPIMI BOMBA PATLAMAYA NEDEN OLDU
Patlama sonrasında olası başka bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
DIŞARI ÇIKTIĞIMDA KİMSE YOKTU
Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı çay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.