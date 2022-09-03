YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:22

Gazipaşa'da Nohut Hasadı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden tohum desteği alan üreticiler baharda ektikleri nohutları hasat etti.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:22
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Gazipaşa'da Nohut Hasadı Başladı


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden tohum desteği alan üreticiler baharda ektikleri nohutları hasat etti. Elde ettikleri mahsulden memnun olan üreticiler, çiftçilere yönelik desteklerin sürmesini istedi.


Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile Konya'nın Ermenek ilçesi ve Mersin sınırına yakın olan 1800 rakımlı Yunt, yerel adıyla Cimbiti Yaylası'nda nohut hasatı sevinci yaşandı. Torosların zirvesinde yer alan Cimbiti Yaylası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen nohut tohumları hasat edildi.





“Destekler devam etsin”


Mayıs ayında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettikleri tohumları toprakla buluşturan ve hasatını gerçekleştiren Gazipaşalı üretici Nuri Tuncer, destekten pek çok mutlu olduklarını söyledi.


Gazipaşalı üretici Mehmet Sönmez de Başkan Muhittin Böcek'in tarımın içinden gelen birisi olması nedeniyle üreticinin halinden çok iyi anladığını belirterek, “Başkanımız bizlere her şekilde desteği sağlıyor. Dilekçeleri yazarak nohut tohumu istedik ve gönderdi. Bu sene yağmur da yağdı. Nohutlar güzel oldu” diyerek konuşmasını belirtti.

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