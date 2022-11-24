Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?

Bu değişimlerin erken gebelik belirtileri olup olmadığını anlamaya çalışan kadınlar için beklemek zorlaşıyor da diyebiliriz. Elbette gebeliğin olup olmadığını anlamanın en net yolu test yaptırmaktır. Hamilelik testi iki farklı şekilde yapılıyor. Bunların ilki, evde uygulanan ve idrar numunesi ile yapılan testtir. Diğeri ise hastane ortamında yapılan ve kan numunesi ile gerçekleştirilen hamilelik testidir.

Ancak gebelik testinin doğru sonucu vermesi için beklenen adet döneminin üzerinden bir süre geçmesi gerektiğini unutmamalısınız. Adet gecikmesinin en az 3-4 gün olması gerekir. Aksi halde hamile olduğunuz halde test sonucu negatif çıkabilir ve bu da yanıltıcı olacaktır. Erken dönem gebelik belirtilerinin en önemlisi de adet gecikmesidir. Fakat adet gecikmesi çok sayıda farklı nedenden de kaynaklanabiliyor. Stres ya da sadece mevsim geçişleri bile kadınların birkaç günlük adet gecikmeleri yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle diğer gebelik belirtilerini gözden geçirmekte fayda olacaktır.

Her anne adayının hamilelikte yaşadığı erken dönem belirtiler aynı olmayabilir. Yine de size bir fikir vermesi açısından yaygın yaşanan gebelik belirtilerini sıralayabiliriz:

Beklenen adet tarihinde adet kanamasının başlamaması

Göğüslerde hassasiyet ya da hafif seviyede ağrı

Lekelenme şeklinde hafif bir kanama olması

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Sırt bölgesinde hafif seviyede ağrı olması

Ciltte bazı değişimler olması ve cilt sorunlarının yaşanması

Ruh halinde ani ve nedensiz değişimler olması

Sabahları yorgun uyanma

Gün içinde bitkin hissetme

Yeterli oranda uyku sürecinin yaşanmasına karşın uyuma isteğinin devam etmesi

Kokulara karşı hassasiyet ve bazı yiyeceklerin kokusunun rahatsız etmesi

Koku almada ve tatta bazı değişiklikler olması

Burunda tıkanıklık sorunu

Sık idrara çıkma isteği

Kabızlık gibi bazı sindirim sorunları yaşama

Karın bölgesinde, bileklerde hafif seviyede şişkinlik hissetme

Gebeliğin ilk belirtilerinin yaşanabilmesi için döllenmenin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesi gerekiyor. Döllenme meydana gelir gelmez gebelik belirtileri yaşanmaz; çünkü kandaki gebelik hormonu henüz belirli bir seviyeye ulaşmamıştır. Eğer belirtiler ilk defa ne zaman hissedilir sorusunun yanıtını öğrenmek isterseniz mustela.com.tr’yi ziyaret edebilir, hamilelik süreci hakkında çok daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.