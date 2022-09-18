YAŞAM
18 Eylül 2022 - 20:09

Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince 2 şüphelinin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 2 kilo 120 gram uyuşturucu elde edildi.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 20:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gebze'de 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Olay, Gebze'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 2 şüphelinin evinde arama yaptı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 120 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, 13 tabanca fişeği, 137 bin 665 TL, 100 euro ve 8 dolar nakit para elde edildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Son Haberler
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama...
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması...
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı,...
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle...
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü...
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep...
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı