Gece camı kapıyı sıkı sıkı kapatın! Uyarılar peş peşe geldi: Çok şiddetli olacak







METEOROLOJİ'DEN UYARI!







Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarını yayınladı. Bugün itibari ile 6 gün ülke genelinde tahminler gerçekleşti. Hangi iller için uyarıda bulunuldu? Merak edilen detaylar haberimizde.Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. Bugün itibari ile Ramazan Bayramını da dahil günlük ülke geneli hava durumu raporları yayımlanmıştır. Ülke genelinde sağanak yağış beklenmektedir. 19 Nisan 2023 Çarşamba günü ülke genelinde hava durumu parçalı bulutlu olarak beklenmektedir. Konya, Aksaray, Karaman harici bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü mevcut olan yerler için çığ uyarısında bulunuldu.Akdeniz, Karadeniz bölgeleri kıyı kesimlerinde 2-4 derece azalma olacağı gözlenmektedir. Diğer illerde ise büyük bir değişiklik beklentisi yoktur. Akdeniz bölgesi iç kesimlerinde, Karadeniz bölgesi orta ve doğu kısmı iç kesimlerinde 50-70 km/saat rüzgar esmesi beklentisi sebebi ile uyarıda bulunularak tedbir alınması gerektiği belirtilmiştir. Marmara Bölgesi Hava Durumu: Marmara bölgesi genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Balıkesir ili etrafında sis görülecektir. Edirne 18°C'dir. Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağış beklenmektedir. İstanbul 17°C olacaktır. Yerel sağanak yağışlı, çok bulutlu olacaktır. Kırklareli 17°C ve bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyordur. Ege Bölgesi Hava Durumu Raporu: İzmir 20°C yerel olarak aralıklı yağışlıdır. Denizli 21°C öğle saatleri zamanında yağışlı hava durumu gözlemlenecektir. Manisa 20°C ve sağanak yağış ve çok bulutlu Akdeniz Bölgesi Hava Durumu Tahmini: Adana 28°C parçalı bulutlu, sağanak yağışlıdır. Antalya 20°C öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağış Hatay ili 26°C çok bulutlu ve öğle zamanlarında aralıklı yağışlıdır. İç Anadolu Bölgesi: Ankara 19°C gök gürültülü yağışlı Eskişehir 20°C parçalı bulut ve yerel sağanak yağışlı Konya 22°C hava çok bulutludur. Batı Karadeniz: Bolu 19°C zaman zaman sağanak yağışlıdır Kastamonu 19°C parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağış Düzce 21°C parçalı bulutlu Zonguldak 16°C zaman zaman sağanak yağış Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun 17°C parçalı bulutlu, aralıklı yağış Trabzon 22°C öğle saatleri sonrasında yoğun yağış Artvin 27°C çok bulutlu, geneli yağışlı Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 18°C parçalı bulutlu Kars 18°C öğle zamanlarında yerel yağış Malatya 22°C aralıklı sağanak yağış Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır 25°C parçalı bulutlu sağanak yağışlı G. Antep 22°C çok bulutlu, aralıklı yağış Şanlıurfa 27°C öğle zamanlarında gök gürültülü yağış Ülke genelinde denizlerde hava durumu tahminleri ise şu şekildedir: Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Batı Karadeniz'de 2-4 derece beklenmektedir. Dalga: 0,5- 1,5 m, zaman zaman 2,0 m Marmara: Parçalı bulutlu, dalga: Dalga: 0,5- 1,5 m'dir. Ege: Çok bulutludur. Yerel olarak gök gürültülü yağaş beklenmektedir. Akdeniz: Batı Akdeniz güneyinde 3- 5 kuvvetinde Akdeniz doğu ve kuzeydoğu tarafında, öğle saatleri civarında güneybatıdan 3-5 kuvvetli beklenmektedir.