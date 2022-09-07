YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:42

Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren şüpheli, çaldığı motosikletle birlikte Tire ilçesinde “Gece Kartalları” olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 19:42
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Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları” olarak bilinen bekçiler, devriye çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İlçede devriye attıkları sırada motosiklet üzerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişi durdurdu. Motosiklet ve şahısları incelemeye alan ekipler, motosikletin gündüz saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinden çalındığını tespit ettikten sonra şüpheliler U.A. ve B.Ş.'nin kaçmasına fırsat vermeden yakaladı.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ş. ise serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler de işlemleri sonrasında ruhsat sahiplerine teslim edildi.

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