Gece yarısı 00.00'dan sonra tabelalar değişiyor! Benzin ve otogaza zam geliyor

Küresel petrol fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gündemde. Aynı zamanda dolar/TL’de yaşanan fiyat dalgalanmaları da benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bir süredir düşüş grafiğini sürdüren brent petrol, piyasalardaki gelişmeler sonrası yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş de ilk olarak akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarını değiştirdi.
Bu geceden itibaren benzine ve otogaza zam geliyor
Hafta başında benzine 71 kuruşluk zam yapılmıştı. Bu zam haberinin ateşi geçmeden yeni bir zam haberi daha açıklandı. Bu gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 31 kuruş, otogazda ise 49 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubu için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Zammın kesinleşmesiyle birlikte bir hafta içerisinde benzine tam 2 liralık zam birden yapılmış olacak. Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zamlara vatandaşlar tepki gösterirken, akaryakıt istasyonları tabelalarını değiştirmek için hazırlıklara başladı. Motorin fiyatı 30 TL’ye, benzin ise 25 TL’ye dayandı. Vatandaşlar tarafından güncel benzin ve otogaz fiyatları araştırılıyor.