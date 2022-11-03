Gece yarısı 00.00'dan sonra tabelalar değişiyor! Benzin ve otogaza zam geliyor







Bu geceden itibaren benzine ve otogaza zam geliyor







Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin ve LPG fiyatları!

İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul Avrupa Yakası

Ankara

İzmir

Küresel petrol fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gündemde. Aynı zamanda dolar/TL’de yaşanan fiyat dalgalanmaları da benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bir süredir düşüş grafiğini sürdüren brent petrol, piyasalardaki gelişmeler sonrası yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş de ilk olarak akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarını değiştirdi.Hafta başında benzine 71 kuruşluk zam yapılmıştı. Bu zam haberinin ateşi geçmeden yeni bir zam haberi daha açıklandı. Bu gece saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 31 kuruş, otogazda ise 49 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubu için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Zammın kesinleşmesiyle birlikte bir hafta içerisinde benzine tam 2 liralık zam birden yapılmış olacak. Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni zamlara vatandaşlar tepki gösterirken, akaryakıt istasyonları tabelalarını değiştirmek için hazırlıklara başladı. Motorin fiyatı 30 TL’ye, benzin ise 25 TL’ye dayandı. Vatandaşlar tarafından güncel benzin ve otogaz fiyatları araştırılıyor.Benzin litre fiyatı 21 lira 38 kuruş Otogaz (LPG) litre fiyatı: 9 lira 98 kuruşBenzin litre fiyatı: 21 lira 37 kuruş Otogaz (LPG) litre fiyatı: 10 lira 24 kuruşBenzin litre fiyatı: 21 lira 52 kuruş Otogaz (LPG) litre fiyatı: 10 lira 25 kuruşBenzin litre fiyatı: 21 lira 53 kuruş Otogaz (LPG) litre fiyatı: 9 lira 98 kuruş Benzin ve otogaz fiyatlarına 4 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Benzine 1 lira 31 kuruş, otogaza ise 49 kuruş zam bekleniyor.