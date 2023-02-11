Emeklilik hesabınız üzerinden ödemelerinizi alabileceğiniz ve devlet destekli bu paketten faydalanabileceğiniz yeni bir paket açıklandı. Bir emeklilik hesabı aracılığıyla başvuruyorsanız ve nakit kullanmak istiyorsanız, bu son dakika anlaşması, kredi ödemelerini daha hızlı yapmak için kullanabileceğiniz bankaları ortaya çıkardı. Kamu bankaları ile birlikte PTT tarafından açıklanan kampanyalarda ilk kez bankada emekli maaşı alanlara en fazla 100000 TL ödeneceği açıklandı. Emeklilik hesabından başvuru yaparken nakit kullanabileceğiniz kampanyaya katılarak 100.000 TL'ye kadar nakit ve ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz.
Finans
11 Şubat 2023 - 22:00
Gece yarısı duyuruldu: Emekli maaşları için flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor
Emekli maaşı alanlara müjde gibi bir haber.. Emeklilik hesabınız üzerinden ödemelerinizi alabileceğiniz yeni devlet destekli bir paket açıklandı. İşte detaylar..
Finans
11 Şubat 2023 - 22:00