Finans
11 Şubat 2023 - 22:00

Gece yarısı duyuruldu: Emekli maaşları için flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

Emekli maaşı alanlara müjde gibi bir haber.. Emeklilik hesabınız üzerinden ödemelerinizi alabileceğiniz yeni devlet destekli bir paket açıklandı. İşte detaylar..

Finans
11 Şubat 2023 - 22:00
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Gece yarısı duyuruldu: Emekli maaşları için flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor


Emeklilik hesabınız üzerinden ödemelerinizi alabileceğiniz ve devlet destekli bu paketten faydalanabileceğiniz yeni bir paket açıklandı. Bir emeklilik hesabı aracılığıyla başvuruyorsanız ve nakit kullanmak istiyorsanız, bu son dakika anlaşması, kredi ödemelerini daha hızlı yapmak için kullanabileceğiniz bankaları ortaya çıkardı.

Kamu bankaları ile birlikte PTT tarafından açıklanan kampanyalarda ilk kez bankada emekli maaşı alanlara en fazla 100000 TL ödeneceği açıklandı. Emeklilik hesabından başvuru yaparken nakit kullanabileceğiniz kampanyaya katılarak 100.000 TL'ye kadar nakit ve ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz.



Emeklilik hesabınız üzerinden devlet destekli kredi paketi

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK'TAN EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaşınızı bir kamu bankasına aktarmak istiyorsanız Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubesine giderek yardım isteyebilirsiniz. Kamu bankalarından başvuru yaparken kredi kullanma kampanyasına katılmak isteyen her vatandaş üç bankada işlemlerini yapabilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Emeklilik hesabı üzerinden başvurarak kullandırılan ihtiyaç kredilerinden yararlanan tüm vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi alacak. 5 dakikada hesabınıza para yatıracak bu kampanyalara katılarak istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilir ve bu kredileri dilediğiniz zaman hesabınıza yatırmak için kullanabilirsiniz.

PTT EMEKLİLİK KREDİSİ

PTT aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi veriliyor. PTT aracılığıyla emekli maaşı alan kişilere kullandırılan kredilerde 100.000 TL'ye kadar ödemeler makul faizle yapılacaktır. 24 ay vadeli bu kredilerden yararlanmak için maaş hesabınızı PTT'ye taşımanız gerekmektedir.

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