Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti

Erzurum Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde gece 00:30 sularında gerçekleşen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Aralarındaki husumetten dolayı meydana gelen kavgada 2 kişi bir şahsı bıçakladı. Çevreden görenlerin ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere 112 sağlık personelleri ve polis ekipleri yollandı. Bıçaklanan kişinin ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri arama çalışması başlattı.