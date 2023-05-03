Geçen ay fatura ödeyenler dikkat! EPDK duyurdu: Faturalar geri ödenecek!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki konut, ibadethane ve cemevi abonelerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararın detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, konut aboneleri bir ay boyunca doğal gaz için ücret ödemeyecekler ve 25 metreküp bedelinin bir yıl boyunca ücretsiz olacak. Bu kararla birlikte Türkiye'deki birçok vatandaş doğal gaz faturalarından tasarruf etmiş olacak. MAYISIN İLK YARISINDA YERLİ GAZ KULLANILACAK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz son dakika açıklamasında, doğal gaz dağıtım şirketleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ücretsiz doğal gaz kararının uygulamaya konulduğunu duyurdu. Bu kararın ardından, vatandaşların doğal gaz fatura tahsilatları iptal edilerek iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da bu uygulamadan yararlanabilecekler ve tüketimlerinin ardından aynı miktarda doğal gaz ücretsiz olarak kartlarına yüklenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada, yerli gazın yakılması işlemlerinin hız kesmeden devam ettiğini ve yakın zamanda ulusal sisteme verileceğini söyledi. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlemler tamamlandıktan sonra yerli gazın sisteme verilmesi planlanıyor.