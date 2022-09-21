YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:46

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Erzincan'da akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:46
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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı


Erzincan'da aralıklı devam etmekte olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler meydana koydu. Gök gürültüsü ile birlikte üst üste çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.



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