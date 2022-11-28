Gecenin Ucunda'nın Macide’si göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Neslihan Atagül beğeni yağmuruna tutuldu







POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU







Gecenin Ucunda’nın Macide’si ortalığı yıktı geçti. Neslihan Atagül sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncunun göğüs dekoltesi de sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar görenleri mest etti. İşte Neslihan Atagül'ün o pozları…Siyahlar içerisinde parlayan Neslihan Atagül, son pozlarıyla oldukça beğenildi. Üzerindeki deri kıyafetteki göğüs dekoltesi sosyal medyanın gündemine düştü. Derin göğüs dekolteli mayosunu siyah bir pantolon ile kombinleyen güzel oyuncu tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Her giydiğini kendisine yakıştırmayı başaran Neslihan Atagül, hem güzelliği hem de fiziğiyle tüm gözleri üzerinde topluyor. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar görenleri mest etti.Güzel oyuncunun fotoğrafının altına yorum yapanlar arasında Gecenin Ucunda dizisindeki rol arkadaşları da yer alıyor. Bestemsu Özdemir, Didem Soydan, Tuba Ünsal gibi isimler emojili yorumlar ile beğenisini ifade etti. Güzel oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden de tam not aldı.