MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 19:15

Gecenin Ucunda'nın Macide'si göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Neslihan Atagül beğeni yağmuruna tutuldu

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül yeni pozlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye'deki en güzel oyuncular arasında yer alan Neslihan Atagül paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekoltesi beni yağmuruna tutuldu. İşte Neslihan Atagül'ün o pozları…

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 19:15
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Gecenin Ucunda'nın Macide’si göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! Neslihan Atagül beğeni yağmuruna tutuldu


Gecenin Ucunda’nın Macide’si ortalığı yıktı geçti. Neslihan Atagül sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncunun göğüs dekoltesi de sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar görenleri mest etti. İşte Neslihan Atagül'ün o pozları…

POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Siyahlar içerisinde parlayan Neslihan Atagül, son pozlarıyla oldukça beğenildi. Üzerindeki deri kıyafetteki göğüs dekoltesi sosyal medyanın gündemine düştü. Derin göğüs dekolteli mayosunu siyah bir pantolon ile kombinleyen güzel oyuncu tarzıyla konuşulmaya devam ediyor. Her giydiğini kendisine yakıştırmayı başaran Neslihan Atagül, hem güzelliği hem de fiziğiyle tüm gözleri üzerinde topluyor. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar görenleri mest etti.



Neslihan Atagül Dekolte

Güzel oyuncunun fotoğrafının altına yorum yapanlar arasında Gecenin Ucunda dizisindeki rol arkadaşları da yer alıyor. Bestemsu Özdemir, Didem Soydan, Tuba Ünsal gibi isimler emojili yorumlar ile beğenisini ifade etti. Güzel oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden de tam not aldı.

Neslihan Atagül Derin Göğüs Dekoltesi

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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