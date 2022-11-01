EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 02:20

Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi hangi durumlarda verilir? Geçici mezuniyet belgesi geçerlilik süresi ve alma şartları

Geçici mezuniyet belgesine ihtiyaç duyan öğrenciler tarafından bu belgenin ne olduğu merak ediliyor. Peki, geçici mezuniyet belgesi nedir, hangi durumlarda verilir? İşte detaylar...

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 02:20
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Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi hangi durumlarda verilir? Geçici mezuniyet belgesi geçerlilik süresi ve alma şartları


Geçici mezuniyet belgesi, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında öğrencilere diplomaları hazır olana kadar geçici olarak verilen resmi belgedir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ NE KADAR GEÇERLİ?



Geçici mezuniyet belgesinin ne kadar geçerli olacağı kurum tarafından belirlenir. Bu belgenin üstünde kaç sene geçerli olduğuyla ilgili bir ibare yer alır ve o tarihe dek öğrencilerin diplomasını alması gerekir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ DİPLOMAYLA EŞİT MİDİR?

Söz konusu belge eğitim alınan okul tarafından verildiği için diploma yerine kullanılabilir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ NASIL ALINIYOR?

Geçici mezuniyet belgesi e-Devlet'ten kolaylıkla alınabilir. Bunun için e-Devlet sistemi YÖK işlemleri bölümünden geçici mezuniyet belgesi sorgulaması yapılması gerekiyor.

Geçici mezuniyet belgeleri ayrıca mezun olunan okulun öğrenci işleri bölümünden de talep edilerek alınabilir.

 geçici mezuniyet belgesi nedir

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Geçici mezuniyet belgesi alınması için taşınması gereken şartlar şunlardır:

- Tüm derslerden geçer not alınması,

- Okulla ilişkinin kesildiğine dair belge.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ KAYBEDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Geçici mezuniyet belgesini kaybeden öğrencilerin yerel veya ulusal bir gazeteye kayıp ilanı vermesi gerekiyor. İlanla beraber ayrıca dilekçe yazılmalı ve bu dilekçenin öğrenci işlerine verilmesi gerekiyor. Öğrenci dilekçesiyle başvuru yaptığı zaman yeniden geçici mezuniyet belgesi alabilir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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