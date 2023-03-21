Geçim derdine düşenlere anında 10.000 TL nakit desteği! Mart ayına özel duyuruldu: Kaçıran Nisan'da karalar bağlar

Yeni yılla beraber bankalar kampanyaları duyururken müşterilere görülmemiş imkan sunuldu. Hafta sonu ihtiyaçları gibi acil paraya ihtiyacı olanlara farklı kredi paketleri bilgisi verildi. Bankaların kapalı olduğu gün kredi çekilip çekilmeyeceğine dair araştırmalar başlarken ödeme kolaylığı verilen kredi Halkbank tarafından geldi. Köklü kamu bankalarından olan Halkbank, acil ihtiyacı olanlara 10 bin TL kredisi verildi.
HALKBANK HIZLI KREDİ İMKANI
36 ay vadeli hızlı kredi veren Halkbank 10 bin TL nakit ödemelerini açıkladı. Kredi başvuruları aynı gün içerisinde değerlendirilirken faiz oranı ise yüzde 1,89 olarak belirlendi. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin Halkbank müşterisi olması şartına bakılmadan mobil şube ya da internet bankacılığından müracaat edebilirsiniz. Halkbank 0 850 222 0 400 müşteri hizmetlerinden arayarak detaylı bilgisi alabilirsiniz.