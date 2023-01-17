Geçim derdini bitiren devlet yardımı açıklandı! Parası olmayan hemen başvursun: Az önce duyuruldu!

Aile Bakanlığı yine yaptı yapacağını. Gün geçtikçe ekonomik zorluklar yaşanırken çocukların okul masrafları ise yetişilmez hale dönüştü. Bunun üzerine devlet çocuklu ailelere yardım eli uzattı. Bu ödeme muhtaç kişilere ilaç gibi gelecek. Devlet tarafından birçok imkan sunulmaya devam ederken binlerce liralık destek ödemeleri yapılıyor. E-devlet üzerinden başvuru yapanlar anında PTT üzerinden ödemelerini alabilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞLADIAile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı çocuklu ailelere destek verildiğini açıkladı. Çocukların eğitim desteği için maddi destek yapılırken dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan aileler direkt olarak yararlanabilecek. E devlet üzerinden başvuru yaparak bu ödemeden yararlanabilirsiniz. Başvuru esnasında form üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekir.
Bununla beraber e devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek e istenilen yardım için şahsen başvuru yapabilirsiniz. Giderken TC kimlik kartını götürmeyi unutmayın.