Geçim derdini bitiren devlet yardımı açıklandı! Parası olmayan hemen başvursun: Az önce duyuruldu!







E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞLADI







SED YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

HER AY DÜZENLİ ÖDEME PTT'DEN ALINIR

Aile Bakanlığı yine yaptı yapacağını. Gün geçtikçe ekonomik zorluklar yaşanırken çocukların okul masrafları ise yetişilmez hale dönüştü. Bunun üzerine devlet çocuklu ailelere yardım eli uzattı. Bu ödeme muhtaç kişilere ilaç gibi gelecek. Devlet tarafından birçok imkan sunulmaya devam ederken binlerce liralık destek ödemeleri yapılıyor. E-devlet üzerinden başvuru yapanlar anında PTT üzerinden ödemelerini alabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı çocuklu ailelere destek verildiğini açıkladı. Çocukların eğitim desteği için maddi destek yapılırken dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan aileler direkt olarak yararlanabilecek. E devlet üzerinden başvuru yaparak bu ödemeden yararlanabilirsiniz. Başvuru esnasında form üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekir.Bununla beraber e devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek e istenilen yardım için şahsen başvuru yapabilirsiniz. Giderken TC kimlik kartını götürmeyi unutmayın.Çocukların okul ihtiyaçları olan kırtasiye masraflarının karşılanması için ailelere destek verilir. Koruma altında bulunan çocuklarda bu ödemeden yararlanabilirsiniz. SED yardım için ailelerin gelir durumu göz önüne alınırken ihtiyaç sahibi olunması gerekir. Bu duruma hane içerisine yer alan kişi başına asgari ücretin üçte birinden az ödeme düşmesi gerekir.SED yardımı ihtiyaç sahibi kişilere 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılırken her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. PTT üzerinden TC kimlik kartı ile ödemeleri alabilirsiniz. Geçen sene 1611 TL olarak yatırılan ödemeler 2023 yılı itibariyle 3070 TL olarak güncellendi.