Geçim sıkıntısında boğulan vatandaşa kallavi yardım! Bu yaşın üstündekilere her ay 2605 TL maaş bağlanacak! Başvuru yapanlar alıyor







DEVLET, DAR GELİRLİLERE SOSYAL YARDIM MAAŞI ÖDEMESİ YAPIYOR







2023 yılında asgari ücret maaşı yüzde 54,6 oranında zamlandı2023 yılında asgari ücret maaşı yüzde 54,6 oranında zamlandı. Bu zamla birlikte Ocak ayından itibaren asgari ücret maaşı 8 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca, emekli ve memur maaşlarına da yüzde 30 oranında zam yapıldı.Bu zamlarla birlikte, sosyal yardım ödemelerinde de değişiklikler yapıldı. Örneğin, 65 yaş maaşı ile sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara nakit sosyal destek ödemesi yapılacak. Bu ödemeler aylık olarak düzenli hesaplara yatırılmaktadır.Devlet, dar gelirlilerin imdadına koşuyor ve onlara her ay 2.605 TL sosyal yardım maaşı ödemesi yapıyor. Bu rakam, geliri düşük olan vatandaşlar için önemli bir destek oluyor. Ayrıca, devletin sosyal yardım başvurularının kolaylaşması sayesinde, vatandaşlar daha kolay ve hızlı bir şekilde sosyal yardım alabiliyor. Ayrıca, devletin sosyal yardım başvurularının kolaylaşması sayesinde, vatandaşlar daha kolay ve hızlı bir şekilde sosyal yardım alabiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular, vatandaşların sosyal yardım almasını kolaylaştırmıştır. Bu nedenle, vatandaşlar sosyal yardım almak isteyenler için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda istenen belgeler arasında, nüfus cüzdanı, gelir durumu, eğitim durumu, sağlık durumu gibi belgeler yer almaktadır.