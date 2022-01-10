'Geçinemiyoruz' diyen emekli vekillere zam teklifi yeniden Meclis'te!













Yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücretli, emekli ve memurların maaşlarına yapılan zamlar sonrası zam sırasının kendilerine gelmesini isteyen emekli milletvekilleri 'geçinemiyoruz!' diyerek maaşlarının artırıma gidilmesini dile getirdiler.Daha önce bütçe görüşmelerinde ele alınan fakat uzlaşmaya varılamadığı için hayata geçirilemeyen emekli vekillerin maaş zam sistemi, yeniden ele alınarak değiştirilme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Başlatılan çalışmalar ise TBMM’nin ara tatili sonrası tekrar gündeme getirildi.Türk Parlamenterler Birliği'nin parti gruplarını ziyaret etmesi sırasında gelen talepleri AK Parti yönetimine, yönetimde konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği belirtildi. Muhalefet partilerinin de yeni düzenlemeye sıcak baktığı öğrenilirken yeniden hazırlanan maaş artışı teklifinin, TBMM'nin Genel Kurul görüşmelerinde gündeme gelebileceği ileri sürülüyor.Parti kurmaylarında edinilen bilgilere göre ise konunun sadece emekli vekillerle ilgili olduğu ve şu an için verilen 16 bin 400 lira maaşın yeni düzenleme ile birlikte 20 bin liraya çıkarılması bekleniyor.