Geçinmekte zorlanan aileler hemen başvursun! Aile başı 500 TL ödenecek: Başvurular açıldı







BELEDİYEDEN NAKİT DESTEĞİ







İhtiyaç sahibi vatandaşlar internet üzerinden yapılan maddi yardımları araştırmaya devam ediyor. Peki hangi belediye ihtiyaç sahibi kişilere nakit desteği verecek? Kimler başvurabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İhtiyaç sahibi vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 TL doğal gaz desteği verileceğini duyurdu. Belediye, SMA tarama testi, et desteği, kırtasiye ve internet desteği gibi birçok yardımın yanına doğal gaz desteğini de ekledi.Belediye tarafından 'Hiçbir çocuk üşümesin' sloganıyla başlatılan kampanya 5 Ocak tarihinde başladı ve 180 bin aile 500 TL doğal gaz desteğinden faydalandı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre kış aylarında doğal gaz destekleri verilmeye devam edilecek ve hak sahibi aileler Başkent Kart ile abone numaralarını girdikten sonra doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecekleri gibi verilen destekle faturalarını da ödeyebilecek.