Geçmeyen boyun ağrısı o hastalığın belirtisi olabilir: Durum çok ciddi! Eğer tam bu bölgedeyse...













TÜMÖR İKİ FARKLI BÖLGEDE OLABİLİR

OMURİLİK TEŞHİSİ

Vücudun omuriliği, beyin ve organlar arasında bir bağlantı oluşturur. Bu bölgede olası bir rahatsızlıktan sonra felç olma riski oldukça yüksektir. Beyin ile organlar arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan omurilik kalın bir zarla korunmaktadır.Omurilikte oluşabilecek problemler felç olma riski taşıdığı için ciddiye alınmalı ve bu bölgedeki herhangi bir hastalık varsa uzmanlara bildirilmelidir. Beyin ve omurilik cerrahı uzmanı Op. Dr. İsmail Bozkurt, omurilik bölgesindeki tümörlerin belirtileri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. İsmail Bozkurt, omurilik tümörünün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak kişilerin farklı semptomlar yaşayabileceğini anlattı.Op. Dr. İsmail Bozkurt, spinal tümörlerin göründükleri bölgelere göre ikiye ayrıldığına dikkat çekti. Tümörlerin omurilik dışında ve omurilik içinde oluştuğu alanlar belirlendi. Uzmana göre, genetik faktörlerin ve radyasyonun omurilik tümörlerinin gelişimini etkilediğine inanılsa da, bu tümörlerin gelişiminin kesin nedeni bilinmiyor. Semptomlar tümörün oluştuğu bölgeye göre değişiklik gösterse de genel olarak tümörün semptomları şu şekilde sıralanır; • Sırtta ve bazen boyun ile karında şiddetli ağrı, • Kollarda ve bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve kas güçsüzlüğü, • Yürümede güçlük, • Denge bozuklukları, • Bağırsak işlevinde değişiklikler, • İdrar kaçırma veya idrar yapma güçlüğüOmurilik tümörü tanısı, öncelikle hastanın tıbbi geçmişine ve semptomların ortaya çıkışına dayanan bir nörolojik muayenedir. Bu işlemden sonra tümörü teşhis etmek için manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, direkt röntgenler ve kemik sintigrafisi kullanılır. Aynı zamanda tümörü tanımlamak ve tümörün nedenini anlamak ve tümörün tipini belirlemek için biyopsi yapılır.