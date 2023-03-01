Geçmişi çabuk unutan Melisa Aslı Pamuk'un kalbi bir Galatasaraylı için atıyor!







KALBİ BİR GALATASARAYLI İÇİN ATIYOR







Melisa Aslı Pamuk, Kasım 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'tan ayrıldı. İmalı paylaşımları nedeniyle kalbinin kırıldığını ortaya koyan Melisa Aslı Pamuk, aşk acısını çok çabuk atlattı. Henüz 31 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde yeni aşka yelken açmış olarak görülüyor.Galatasaray takımında oynayan basketbolcu Mahir Ağva'ya gönlünü kaptıran Melisa Aslı Pamuk'un, yeni aşkıyla ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı söyleniyor. Aşklarını şimdilik bir sır olarak saklamaya çalışan çiftin sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip ettikleri görülüyor.