MAGAZİN
01 Mart 2023 - 16:52

Geçmişi çabuk unutan Melisa Aslı Pamuk'un kalbi bir Galatasaraylı için atıyor!

Mustafa Mert Koç'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk'un geçmişini bir anda silip attığı öğrenildi. Güzel oyuncunun ayrılığın hemen ardından kalbini bir Galatasaraylıya kaptırdığı söyleniyor.

MAGAZİN
01 Mart 2023 - 16:52
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Geçmişi çabuk unutan Melisa Aslı Pamuk'un kalbi bir Galatasaraylı için atıyor!
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Melisa Aslı Pamuk, Kasım 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'tan ayrıldı. İmalı paylaşımları nedeniyle kalbinin kırıldığını ortaya koyan Melisa Aslı Pamuk, aşk acısını çok çabuk atlattı. Henüz 31 yaşında olan güzel oyuncu şimdilerde yeni aşka yelken açmış olarak görülüyor.

Melisa Aslı Pamuk

KALBİ BİR GALATASARAYLI İÇİN ATIYOR



Galatasaray takımında oynayan basketbolcu Mahir Ağva'ya gönlünü kaptıran Melisa Aslı Pamuk'un, yeni aşkıyla ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı söyleniyor. Aşklarını şimdilik bir sır olarak saklamaya çalışan çiftin sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip ettikleri görülüyor.

Mahir Ağva

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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