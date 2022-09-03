YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:41

Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında Yüzme Yarışması Ve Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gediz'de Büyük Zaferin 100. Yılında Yüzme Yarışması Ve Futbol Turnuvası Düzenlendi


Kütahya'nın Gediz İlçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Gediz Kaymakamlığı, Gediz belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Yüzme Yarışması ve Futbol turnuvası düzenlendi.


30 yarışmacının katılımı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi portatif yüzme havuzunda yapılan yarışmalarda;




Büyük Kızlar Kategorisinde, Hatice Bilgili birinci, Naz Elmas Sığanık ikinci, Ecrin Keskin üçüncü oldu.


Küçük kızlar kategorisinde, Sümeyye Ebrar Erdem birinci, Zeynep Ertürk ikinci, Pınar Akarsu üçüncü oldu.


Büyük erkekler kategorisinde, Ceyhun Pektaş birinci, Yahya Burak Sezen ikinci, Batuhan Barın üçüncü olurken, Küçük erkekler kategorisinde Toprak Berat Orhan birinci, Ahmet Yusuf Bayram ikinci, Hüseyin Emir Ertürk üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gediz Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol turnuvasında ise, Belediye Kütahya Spor, Dayınlar Spor, Eskişehir Spor, Gediz Belediyesi Spor Okulları, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Gediz Gücü, Kütahya Altınordu, Simav Dağardı Gençlik ve Spor Kulübü takımları katıldı.


Yapılan maçlar sonu itibariyle Simav Dağardı Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Kütahya Altınordu ikinci, Gediz Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.


Etkinlikler hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “ Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında düzenlediğimiz etkinliklerle Büyük Zaferin 100. Yıldönümünü büyük bir sevinç ile kutluyoruz. 100. Yıl anısına düzenlediğimiz etkinliklere katılan yarışmacıları tebrik ediyor, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.


1 Eylül Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinliklerinde düzenlenen spor şenliklerinde dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Son Haberler
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa...
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'