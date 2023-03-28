Gedson Fernandes’ten Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklamalar













Gedson derbide golle tanışmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’e verilen Milli aranın ardından oynanacak olan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Heyecan dozu oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadele dört gözle bekleniyor.Beşiktaş derbi için hazırlıklarına Ümraniye’de Nevzat Demir Tesisleri’nde Şenol Güneş yönetiminde devam ederken, siyah beyazlı ekip derbi mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Beşiktaş’ın genç yıldızı Gedson Fernandes, yaptığı açıklamalarla taraftarları bir hayli heyecanlandırmayı başardı. Gedson, açıklamalarında ; ‘ Bu sezon gol sevinci yaşayamadım. İlk golümü Fenerbahçe derbisinde atmayı çok istiyorum. Sezon başından bu yana en iyi performansımı derbide taraftarlarımıza göstereceğim. Takım olarak galibiyete inancımız tam, Fenerbahçe derbisine kazanmak için gidiyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.