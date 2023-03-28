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28 Mart 2023 - 09:53

Gedson Fernandes'ten Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklamalar

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in ligde oynanacak olan Fenerbahçe derbisini dört gözle beklediği iddia edilirken, yıldız ismin yaptığı iddialı açıklamalar büyük ses getirmeyi başardı.

SPOR
28 Mart 2023 - 09:53
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Gedson Fernandes’ten Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklamalar


Spor Toto Süper Lig’e verilen Milli aranın ardından oynanacak olan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Heyecan dozu oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadele dört gözle bekleniyor.

Beşiktaş derbi için hazırlıklarına Ümraniye’de Nevzat Demir Tesisleri’nde Şenol Güneş yönetiminde devam ederken, siyah beyazlı ekip derbi mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.



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Gedson derbide golle tanışmak istiyor

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Beşiktaş’ın genç yıldızı Gedson Fernandes, yaptığı açıklamalarla taraftarları bir hayli heyecanlandırmayı başardı. Gedson, açıklamalarında ;

‘ Bu sezon gol sevinci yaşayamadım. İlk golümü Fenerbahçe derbisinde atmayı çok istiyorum. Sezon başından bu yana en iyi performansımı derbide taraftarlarımıza göstereceğim. Takım olarak galibiyete inancımız tam, Fenerbahçe derbisine kazanmak için gidiyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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