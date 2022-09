Geleceğin sanatçıları İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı’nda yetişecek

Sanatın iyileştirici gücüne inanan ve bu potansiyeli taşıyan her öğrencinin mesleki donanım kazanma hakkını bir misyon olarak gören İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı, Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsünde açıldı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı danışmanlığında eğitim verecek İzmir'in ilk Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı'nın açılış törenine BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umar, Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü Kurucu Temsilcisi Fırat Atlıhan, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, Kültür ve Turizm eski Bakanı Burhan Suat Çağlayan, CHP İzmir İl Başkanı Avukat Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gültekin, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, akademisyenler, sanatçılar, eğitim yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.Erken yaşta çocukların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel yetenek sınavı ve sözlü mülakatla öğrencilerini kabul eden İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı'nda 28 haftadan oluşan yıllık program çerçevesinde teorik eğitimin yanı sıra öğrencilere performanslarını sergileyebileceği olanaklar sunulacak. Örgün eğitimlerini devam ettiren tüm öğrenciler, eş zamanlı İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı'nda eğitim alabilecek. 5. sınıf öğrencilerinin kabul edileceği müzik bölümünde piyano, gitar, yaylı çalgılar alanında dersler verilecek ve eğitim 4 yılda tamamlanacak. 9-11, 11-13 ve 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin kabul edileceği sahne sanatları bölümünde ise oyunculuk, diksiyon, dans, müzikal tiyatro, drama dersleri verilecek ve eğitimler iki yılda tamamlanacak. Ayrıca her yıl eylül ayında özel yetenek sınavları düzenlenecek.Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın açılış resitalinin büyük beğeni topladığı törende konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Gelecekte sanatçı olmasa bile her çocuk sanatçı mutlaka sanat eğitimi almalı. Sanatın estetiğine sahip bir birey olarak yetişmeli. Örneğin cep telefonlarını tasarlayan bir mühendis estetikten yoksun olsaydı, cep telefonları bu kadar kullanışlı olmayabilirdi. İzmir Yarı Zamanlı Çocuk Konservatuvarı bizim açımızdan bir ilk ve çok mutluyuz. Hedefimiz burada evrensel dünyaya açılmak. Bu ülkenin köklerini hapsetmemeliyiz. Geçmişimizdeki, köklerimizdeki kültürle evrensel kültürü buluşturmalıyız. BAU Konservatuvar danışmanlığında eğitim verecek bu okulumuzun oldukça başarılı sanatçıları ve sanatseverleri yetiştireceğine inanıyorum” dedi.Öğrencilerin sanat sevgisiyle yetişmesini hedeflediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “4 yıl önce Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nı kurarken yarı zamanlı çocuk konservatuvarını kurma fikrini oluşturmuştuk. Daha sonrasında adım adım kendi konservatuvarımızı yeni binasına taşıdık. Öğretim programlarını farklılaştırdık. Ardından materyallerinden etkinliklerine, öğrenci seçiminden akademisyen seçimine kadar bir eğitim programı düzenledik. Burası bir kurs değil, konservatuvar dememizin bir nedeni var. Çünkü buraya gelen çocuklarımızın ilk günden itibaren görecekleri öğretim programlarının bir konservatuvarda edinilecek çıktılara denk olması için gerekli olan tüm altyapıyı ve öğretim etkinliklerini tasarladık. Sanat eğitimi ciddi bir disiplin gerektirir. İnsana öz yönetim becerisi kazandırır. Öz yönetim hedefini belirleyerek, bu hedef doğrultusunda plan yaparak emek vermesi, kendini değerlendirmesidir. Öğrenci gelecekte hekim, mühendis ya da bir sanatçı olabilir ancak öz yönetim becerisi yoksa kariyerinde ve mesleğinde olması gerektiği kadar ilerleyemez. İşte sanat eğitiminin bir çocuğa kattığı dikkat çeken becerilerden bir tanesi de budur” açıklamalarında bulundu.Yeteneklerinin farkında, hayallerinin peşinden koşan mutlu nesillerin geleceği inşa edeceklerini söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 55 yılına şahitlik eden Uğur Okulları olarak yeteneklerini erken yaşta keşfeden, hayallerinin peşinde koşan öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Kültür ve sanatın pozitif gücüne inanıyoruz ve sanata gönül veren çocuklarla bir arada olacağımız için çok heyecanlıyız. Hedefimiz Ege'nin incisi İzmir'de ilk öğrencileriyle buluşan yarı zamanlı çocuk konservatuvarımızı Türkiye genelindeki tüm okullarımızda yaygınlaştırmak” dedi.Uğur Okulları Güzelbahçe Kampüsü Kurucu Temsilcisi Fırat Atlıhan, “Bahçeşehir Üniversitesinin ve güçlü akademisyenlerin desteği ile bu okulda geleceğin sanatçılarını yetiştireceğiz” dedi.BAU Konservatuvar Direktörü ve Mütevelli Heyeti Kültür Sanat Danışmanı Aslıhan Umar ise, “İzmirli çocuklara sanat meşalesini ulaştırmak ve BAU konservatuvarına danışmanlık yapmak üzere bu güzel kentteyiz. BAU Konservatuvarın çok değerli akademik danışman kadrosuyla üzerinde fazla zaman çalışarak oluşturduğumuz eğitim müfredatımızı güzel çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz. Hem müfredatımız, hem akademik planlamamız, aynı zamanda da yıl boyu öğrencilerin gelişimini takip edecek oluşumumuzla bu sürece danışmanlık yapacağız. Öğrencilerimizin müzik ve sahne sanatları alanında en güzel derecede eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. Müzik alanında, piyano ve yaylı çalgılar gibi alanlarda özel derslerimiz olacak. Öğrencilerimize yönelik teori derslerimiz, solfej dersimiz ve müzik kültürü tarihi dersimiz de olacak. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca kesintisiz eğitim aldıklarında BAU Konservatuvar danışmanlığındaki sertifikalarına da sahip olacaklar. Aynı zamanda sahne sanatları alanında öğrencilerimiz drama, müzikal tiyatro, oyunculuk, diksiyon eğitimlerine varan çok geniş yelpazede derslerini alacaklar” şeklinde konuştu.