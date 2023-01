Gelen çocuk bereketiyle geldi! Bakanlık açıkladı! Çocuk yardımı başladı: 1-2-3-4 çocuklu anne babalar bunu yapan parasını alacak!

DEVLETTEN ÇOCUKLU AİLELERE YARDIM ÖDEMESİ







Çocuk bereketiyle geldi! Bakanlıktan çocuk yardımı başladı: 1-2-3-4 çocuklu anne babalar bunu muhakkak yapmalı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre çocuklu ailelere yardım ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay 1259 TL para ödenecek. İşte diğer detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklu aileler için yardım ödemesi yapılacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her çocuk için 1259 TL yardım ödemesinde bulunulacağı açıklandı. SED başvuruları e devlet üzerinden, bulunduğunuz ildeki sosyal yardım kuruluşlarından, İl Müdürlüklerinden yapılabilecek. Başvuru için gerekli belgeler. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı. Dilekçe ile birlikte gerektiği taktirde öğrenci belgesi ve sağlık kurul raporu. Çocuğu olan, ihtiyacı olan olan ailelere yapılacak ödemeler Bakanlığın resmi web sitesinden yayınlanacak. Ödemelerin PTT üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Ödemelere ilişkin ayrıntılar ve detaylar için Bakanlığın resmi internet adresini ziyaret edin. Dar gelirli olan, ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına yapılacak ödemeler için devlet tarafından yardım listesinde bulunmanız gerekmektedir. Yardım bağlanılan ailelerden biriyseniz bu ödemeleri almak için işiniz kolay. Seçim politikaları çerçevesinde devlet yardım ödemelerinin kemerini gevşetti. Bir çok alanda verilen yardım ödemeleri eğitim alanında da verilmeye başladı. Bu sayede ihtiyaç sahibi, çocuklu ailelere her ay 1259 TL yardım ödemesi yapılacak. Böylece aileler bir nebze de olsa rahat edecek. Bu dönemde eğitim çok maliyetli, özellikle çocuğu olan aileler için bu durum daha zor olabiliyor Bu yardım ödemeleri sayesinde aileler rahat bir nefes alıyor.