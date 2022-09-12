Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, eşi kim, ne zaman evlendi? Fenomen isim Gelin Evinde!

Hanife Gürdal Ayvaz Kimdir?

Esra Erol’un programına katılmasının ardından Zuhal Topal’ın programına da katılan Hanife Gürdal Ayvaz tekrardan ekranlara döndü. Gelin Evi’nde bulunan Hanife, 26 yaşında ve 2 seneden beri evlidir.Katıldığı evlilik programlarında ünlenen Hanife Gürdal, sosyal medya üzerinden dikkatleri üzerinde toplarken arada tartışmalarıyla da gündemde yerini alıyor. 26 yaşındaki Hanife 2 seneden beri evli ve butik işletmesine sahiptir. İzmir doğumlu Hanife, en başta Esra Erol'un programında sonrasında da Zuhal Topal'ın programında boy gösterdi. Katıldığı bir izdivaçta hiçbir talibine yüz vermeyen ve kısa süre içerisinde tavırlarıyla fenomen haline gelen Hanife Gürdal, programların sona ermesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevliliği yapmasıyla gündemde yer almıştı. Gürdal daha sonrasında Kemal Ayvaz ile evlilik dünyasına adım attı.