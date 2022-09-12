Kim Kimdir
12 Eylül 2022 - 20:06

Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, eşi kim, ne zaman evlendi? Fenomen isim Gelin Evinde!

Gelin Evi yarışmacılarında bu hafta Hanife Gürdal Ayvaz da bulunuyor. Daha önceleri Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarında da bulunan Hanife bu programda da konuşmalarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Gelin Evi’ndeki Hanife kimdir, kaç yaşında, nereli evli mi? Sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Kim Kimdir
12 Eylül 2022 - 20:06
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Gelin Evi Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, eşi kim, ne zaman evlendi? Fenomen isim Gelin Evinde!
Esra Erol’un programına katılmasının ardından Zuhal Topal’ın programına da katılan Hanife Gürdal Ayvaz tekrardan ekranlara döndü. Gelin Evi’nde bulunan Hanife, 26 yaşında ve 2 seneden beri evlidir.

hanife gürdal

Hanife Gürdal Ayvaz Kimdir?

Katıldığı evlilik programlarında ünlenen Hanife Gürdal, sosyal medya üzerinden dikkatleri üzerinde toplarken arada tartışmalarıyla da gündemde yerini alıyor. 26 yaşındaki Hanife 2 seneden beri evli ve butik işletmesine sahiptir. İzmir doğumlu Hanife, en başta Esra Erol'un programında sonrasında da Zuhal Topal'ın programında boy gösterdi. Katıldığı bir izdivaçta hiçbir talibine yüz vermeyen ve kısa süre içerisinde tavırlarıyla fenomen haline gelen Hanife Gürdal, programların sona ermesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

hanife gürdal

Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevliliği yapmasıyla gündemde yer almıştı. Gürdal daha sonrasında Kemal Ayvaz ile evlilik dünyasına adım attı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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