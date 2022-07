Gelinim Mutfakta neden yok, neden yayınlanmadı? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta bitti mi?

Gelinim Mutfakta neden yok, neden yayınlanmadı?

4 Temmuz 2022 Pazartesi hünü Kanal D yayın akışını araştıran izleyiciler, kanalın akış listesinde severek takip edilen 'Gelinim Mutfakta' isimli yarışma programının neden olmadığı sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü haftanın finalini yapan yarışmanın bugün neden olmadığı ile ilgili yeni bilgilerin yayınladığı öğrenildi 6 Haziran tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasında başlatılan Best of yarışında 4 isim yarışmanın son anına kadar mücadele verdiler. Yarışmanın son günü alınan puanlarla yarışmacılardan birisi altın final haftasında bilezikleri alarak birinci oldu. Altın final bittikten sonra, yarışmanın müdavim izleyicileri yarışmanın yeni bölümlerini beklemeye başladı. Fakat, yarışma Kanal D'nin yeni yayın akışında görülmedi.Geçtiğimiz yıl 23 Ağustos'ta 4 sezonuyla ekranlarda yayınlanmaya başlayan Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı, 6 Haziran 2022 tarihi itibariyle sezon finali haftasına başladı. Toplamda 4 hafta boyunca best of finalini devam ettiren yarışma, 1 Temmuz Cuma günü sezon finaliyle ekranlara geldi. Özetle, Gelinim Mutfakta yarışması 2021-2022 sezonunu 1 Temmuz günü sora erdirirken yeni sezonu için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaklaşık 2 ay sonra ekranlara yeniden dönecek olan Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, kanalın günlük yayın akışından çıkarılmış olurken, yeni sezondan nefes kesen yarışmalarıyla yeniden ekranlarda olacak.