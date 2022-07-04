4 Temmuz 2022 Pazartesi hünü Kanal D yayın akışını araştıran izleyiciler, kanalın akış listesinde severek takip edilen 'Gelinim Mutfakta' isimli yarışma programının neden olmadığı sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü haftanın finalini yapan yarışmanın bugün neden olmadığı ile ilgili yeni bilgilerin yayınladığı öğrenildi 6 Haziran tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasında başlatılan Best of yarışında 4 isim yarışmanın son anına kadar mücadele verdiler. Yarışmanın son günü alınan puanlarla yarışmacılardan birisi altın final haftasında bilezikleri alarak birinci oldu. Altın final bittikten sonra, yarışmanın müdavim izleyicileri yarışmanın yeni bölümlerini beklemeye başladı. Fakat, yarışma Kanal D'nin yeni yayın akışında görülmedi.
TV Programları
04 Temmuz 2022 - 13:51
Gelinim Mutfakta neden yok, neden yayınlanmadı? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta bitti mi?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 4 Temmuz Pazartesi kanalın günlük yayın akışında görülmemesi, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, neden yayınlanmadı? İşte, yarışmanın akıbeti ile ilgili bilgiler..
TV Programları
04 Temmuz 2022 - 13:51
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