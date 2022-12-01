Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!







ISPARTA TATAR MANTI MALZEMELERİ







TARİF

Mantı sevenler için farklı çeşitler ile lezzetli tarifler verilirken Kayseri mantısına rakip yeni mantı çeşidi geldi. Isparta tatar mantısı nasıl yapılır? Isparta mantısı malzemeleri ve püf noktası haberimizde yer almaktadır2 adet yumurta1 su bardağı süt 1, 5 tatlı kaşığı tuz Aldığı kadar un İç malzeme: 200 gr. dana kıyma 1 küçük rendelenmiş kuru soğan Tuz, karabiber Üstü için: 1 kase yoğurt 2 diş sarımsak 2 kaşık tereyağı 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberİç malzemeler soğan, tuz ve karabiber çukur bir kap içerisinde karıştırılır. Başka bir kap içerisinde süt, yumurta ve tuz eklenerek sert bir hamur elde ediline kadar yoğurulur. Hamuru yoğurduktan sonra bezeler haline getirilerek üzerine bez ile kapatılır ve hamurdan küçük bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesilir. Hazırlanılan içler içe hamurun içerisine koyularak yarım ay şeklinde kapatın. Hazır olan mantılar kaynayan su içerisine atılır ve pişen mantılar delikli kepçe yardımıyla tabağa alınır. İlk sıcaklığı giden mantının üzerine sarımsaklı yoğurt eklenerek servis edilir. Afiyet olsun