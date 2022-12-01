Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 12:28

Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün farklı tarifler yapılırken izleyenlerin ağzının suyunu akıtacak o tarif geldi. Mantının her çeşidi herkes tarafından beğenilirken Isparta usulü tatar mantısı merak konusu oldu. Isparta tatar mantısı tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 12:28
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Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!


Mantı sevenler için farklı çeşitler ile lezzetli tarifler verilirken Kayseri mantısına rakip yeni mantı çeşidi geldi. Isparta tatar mantısı nasıl yapılır? Isparta mantısı malzemeleri ve püf noktası haberimizde yer almaktadır

ISPARTA TATAR MANTI MALZEMELERİ

2 adet yumurta



1 su bardağı süt

1, 5 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç malzeme:

200 gr. dana kıyma

1 küçük rendelenmiş kuru soğan

Tuz, karabiber

Üstü için:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

2 kaşık tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

TARİF

İç malzemeler soğan, tuz ve karabiber çukur bir kap içerisinde karıştırılır. Başka bir kap içerisinde süt, yumurta ve tuz eklenerek sert bir hamur elde ediline kadar yoğurulur. Hamuru yoğurduktan sonra bezeler haline getirilerek üzerine bez ile kapatılır ve hamurdan küçük bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesilir. Hazırlanılan içler içe hamurun içerisine koyularak yarım ay şeklinde kapatın. Hazır olan mantılar kaynayan su içerisine atılır ve pişen mantılar delikli kepçe yardımıyla tabağa alınır. İlk sıcaklığı giden mantının üzerine sarımsaklı yoğurt eklenerek servis edilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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