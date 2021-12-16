EKONOMİ
16 Aralık 2021 - 16:00

Gelir ve damga vergileri kaldırıldı! Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu!

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam görüşmeleri sona erdi. Yapılan toplantılarda taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve 2022 yılı için asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette gelir ve damga vergileri de kaldırıldı.

EKONOMİ
16 Aralık 2021 - 16:00
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Gelir ve damga vergileri kaldırıldı! Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu!
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak olan asgari ücret rakamını belirlemek bugün 4. kez toplandı. Taraflar arasında sağlanan uzlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın açıklamasıyla 2022 yılı için asgari ücretin 4 bin 250 lira olmasına karar verdiklerini açıkladı.




Basın açıklamasıyla milyonlarca vatandaşın merak içinde beklediği haberi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette yaşanan artışın yüzde 50,44 olarak kaydedildiğini belirterek asgari ücrette gelir ve damga vergilerini de kaldırdıklarını söyledi.




Yapılan bu artışla birlikte çalışanları fiyat artışları karşısında ezdirmemekle ilgili kararlılıklarını ortaya koyduklarına inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuan için bazı sıkıntılar olduğunu ve bunları da en kısa zamanda aşacaklarını ifade etti.

 
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