Geliri düşük olanlar her ay 2.715 TL para alacak! Hükümet düğmeye bastı: Bu şartlarla verilecek







2 BİN 715 TL ÖDEMELER BAŞLIYOR







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın yüzü gülecek. Peki 2 bin 715 TL ödeme kimlere verilecek? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşların maddi anlamda rahatlamasını sağlamak için düzenlenen sosyal destek ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni duyuru kapsamında 2 bin 715 TL ödemeler için 18 yaşını dolduran bütün vatandaşlar başvuru yapabilecek.Ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek. Ödemeler dar gelirli vatandaşlara, engellilere, yetimlere yapılacak. Onaydan geçen 2 bin 715 TL ödemelerin başvuruları da başlatıldı. Dar gelirli vatandaşlara verilen sosyal destek ödemelerinden faydalanmak için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılabiliyor. Ödemelerden engel oranı yüzde 40 üstünde olan vatandaşlar, anne ya da babasını kaybeden kişiler faydalanabilecek. Aynı zamanda başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet sistemine de yapılabiliyor. Ödemeler Nisan ayı içinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.