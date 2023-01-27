Geliri olana da olmayana da 4.390 TL ödeme müjdelendi! İhtiyaç sahipleri elinizi çabuk tutun! Son başvuru tarihi...







HİÇ MAAŞI OLMAYANA, ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE! 4.389 TL'YE KADAR YARDIM PARASI ÖDENİYOR: İHTİYACI OLANLAR HEMEN BAŞVURSUN!







65 YAŞ MAAŞI

EVDE BAKIM

ENGELLİLER

ENGELLİ YAKINLARI

HASTALAR

ÇOCUKLAR

İŞ ARAYANLAR

İŞVERENLER

ANNELER

YAKIN KAYIPLARI

Memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve sosyal güvenlikten yararlananların gelirleri artacak. Bu şekilde yardımlardan faydalanmak daha kolay oluyor. Bu yardımlardan sadece maaşı olanlar değil maaşı ya da herhangi bir yerden geliri olmayan vatandaşlarda yararlanmaktadır…2022'de memur maaşlarının artması, asgari ücretlerin yükselmesi ve enflasyon birçok fayda tutarına yansıdı. İşte yaşlıdan engelliye, evde bakımdan hastalara, annelerden çocuklara kadar birçok kişiyi etkileyecek yeni yardım miktarları.65 yaşını doldurmuş bir kişinin kimlik ile başvuru yaptığında alabileceği aylık miktar, memur maaş katsayısının 4387 endeksi ile çarpımı artı %5'tir. Memurların maaş katsayısına yapılan yüzde 30'luk zam, aylık 1.536 liradan 1.997 liraya yükselecek. Yardımlardan yararlanmak için, yeni asgari ücretin kişi başı gelir limitleri yükseltildi. 65 aylığı emekli maaşı, kişinin ve eşinin toplam gelirine göre ödenir. Bu yardım, kişi başına düşen gelirin 2.835 lira 50 kuruştan az olması halinde talep edilebilecek.Devlet memurlarının maaş katsayısına yapılan zam sonrası şubat ayından itibaren yaşlı ve engellilere evde bakım teşviki olarak 3 bin 336 lira ödenecek. Asgari ücretteki artış bu desteği daha erişilebilir hale getirdi. Hane halkı geliri 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruşun altında olmalı.Memurların maaş katsayısındaki %30'luk artış, %40-69 oranındaki engellilerin aylık maaşını 1.226 liradan 1.594 liraya, engelli kişinin aylık maaşı ise %70'e yükselecek. 1840 liradan 2392 liraya. Bu maaş şu anda kişi başı geliri 2835 liranın altında olan kişilere ödeniyor.18 yaşının altındaki bakmakla yükümlü olunan engelliler ayda 1.226 lira alıyor, fakat şuanda toplamı 1.594 liraya çıkıyor. Bu yardım, kişi başına geliri 1.833 liranın altında olanları da kapsıyordu. Yeni asgari ücret bu gelir sınırını 2 bin 835 liraya çıkarıyor.Verem veya SSPE hastalarına destek, personel sayısı arttıkça 3336 liradan 4336 liraya çıkıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları aylık 600 TL ek ödenek ödeyebilirler. Her iki ödemeyi alanlar 4936 lira alacak. Silikosiz Emekli Maaşı, memurun maaş faktörüne bağlı olarak artan faydalardan biridir. Hafif silikoz (-%34) aylığı 2650,59 liradan 3445 liraya, orta silikoz (%35-%54) aylığı 3029 liradan 3938 liraya, ağır silikoz (%55 ve üzeri) aylığı ise 3375 liradan yükseltildi. 4388 liraya kadar.Aileler için çocuklarına bakmaları adına yapılan sosyal-ekonomik yardım (SED) ödemeleri de artacaktır. Okul öncesi kurumlar için 1584 liradan 2059 liraya, ilköğretim için 2376 liradan 3090 liraya, ortaöğretim için 2535 liradan 3295 liraya ve üniversitede okuyan çocuklar için 2835 liradan 3708 liraya. Ortaöğretimi bitirip hiç okula gitmeyenlerin maaşı bin 584 liradan 2 bin 59 liraya, okulu bitirenlerin bin 267 liradan bin 648 liraya çıkacak.Gelir Yardım alan kişiler arasında, sağlık sorunu olamayan çalışacak durumda olan kişilerden iş görüşmesine gönderilen adaylar, yılda üç defaya kadar aylık net maaşlarının %10'u kadar yardım alırlar. Bu miktar 550 liradan 850 liraya çıktı.Gelir sahibi olan kişiye, iş bulunması halinde yılda bir kez brüt asgari ücretin 1/3'ünü alırlar. Bu miktar 2157 liradan 3336 liraya yükseldi.Doğum yapanlara emzirme ücreti ödenir. Bu yardım sigortalı olarak çalışan kadına doğum yapması halinde, sigortalı olarak çalışan erkeğe de eşinin doğumunda ödenir. Emzirme ödeneği, işten kendi geliri veya emekli maaşı ile katkıda bulunan çalışan kadınlara veya gelir veya emekli maaşı alan erkeklerin sigortasız eşlerine de verilmektedir. Bu miktar her yıl sıfırlanmaktadır. Geçen yıl doğanlar için geçen yıl ödenek 316 lira olarak belirlenirken, bu yılki miktar 520 lira olarak açıklandı ve 2022'de yüzde 64,27'lik bir enflasyon oranı yansıtıldı.iş kazası sonucu vefat eden sigortalı veya meslek hastalığı veya sürekli maluliyet, maluliyet, iş göremezlik veya yaşlılık aylığı veya en az 360 gün çalışabilme, yaşlılık ve aile geliri alanlar. Sigorta primleri beyan edilir ve hak sahipleri cenazeye hak kazanır. 1250 liradan yüzde 64.27 enflasyona yansıyan bütçe ödeneği 2054 lirayı buluyor.